Психолог объяснила, как сконцентрироваться на работе на удаленке

Работа на удаленке удобна для тех, кто не хочет тратить время на поездки в офис. Однако, некоторым сложно не отвлекаться от домашних дел и посторонних задач. Как сфокусироваться только на работе, рассказала в беседе с NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева.
— Восстановить внимание поможет цифровая гигиена. Отключите все несущественные уведомления, переведите мессенджеры в беззвучный режим, выйдите из аккаунтов социальных сетей во время выполнения рабочих задач, — посоветовала эксперт.
Она также посоветовала придумать рабочие ритуалы, например, надеть рабочую футболку и положить телефон на другой конец стола. Так формируется связка: набор действий приведет к режиму концентрации.
Ранее KP.RU сообщил, что к онлайн-работе можно отнести любую удаленную работу или ту работу, которую на 99% можно выполнить с помощью компьютера. Таким образом, список онлайн-профессий достаточно обширен: от IТ-специалиста и дизайнера до оператора колл-центра и онлайн-консультанта. Уже давно полностью онлайн могут работать и представители вполне традиционных профессий: бухгалтеры, страховые агенты, редакторы и даже фитнес-тренеры.