Психолог объяснила, как сконцентрироваться на работе на удаленке

Работа на удаленке удобна для тех, кто не хочет тратить время на поездки в офис. Однако, некоторым сложно не отвлекаться от домашних дел и посторонних задач. Как сфокусироваться только на работе, рассказала в беседе с NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева.