Сестра Жанны Фриске объяснила, почему развелась с мужем

По словам Натальи, они долго пытались стать родителями и даже решили прибегнуть к ЭКО. Подготовка к процедуре требовала спокойствия, соблюдения режима сна и отсутствия стресса. Именно в этот момент, по её словам, муж внезапно ушёл из дома. Его не было трое суток. Вернулся он нетрезвым и сказал, что устал.