Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви

Множество человек, включая патрульного, пострадали при стрельбе в церкви штата Кентукки.

Источник: Комсомольская правда

В США неизвестный устроил стрельбу в баптистской церкви на территории штата Кентукки. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.

«Кентукки, поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд», — написал он в личном аккаунте в соцсетях.

Губернатор штата сообщил, что в результате действий вооруженного человека множество человек получили ранения. Бешир также отметил, что неизвестный вступил в перестрелку с патрульным недалеко от церкви.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Правоохранители штата также устанавливают детали инцидента.

Ранее KP.RU сообщал, что массовая стрельба произошла в американском штате Теннесси во время встречи выпускников.