В Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви

В США неизвестный устроил стрельбу в баптистской церкви на территории штата Кентукки. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.
«Кентукки, поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд», — написал он в личном аккаунте в соцсетях.
Губернатор штата сообщил, что в результате действий вооруженного человека множество человек получили ранения. Бешир также отметил, что неизвестный вступил в перестрелку с патрульным недалеко от церкви.
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Правоохранители штата также устанавливают детали инцидента.
Ранее KP.RU сообщал, что массовая стрельба произошла в американском штате Теннесси во время встречи выпускников.