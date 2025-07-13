Итальянец Синнер впервые в карьере выиграл Уимблдон

Матч Синнера и Алькараса завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Синнер дважды занимал первое место на турнире Australian Open в 2024 и 2025 годах и один раз — на мероприятии US Open в прошлом году. В текущем сезоне итальянец пропустил три месяца в связи с дисквалификацией из-за наличия стероида клостебола.