Итальянец Синнер впервые в карьере выиграл Уимблдон

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер в воскресенье, 13 июля, одержал победу над испанским спортсменом и второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. В результате Синнер впервые стал победителем Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
Матч Синнера и Алькараса завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Синнер дважды занимал первое место на турнире Australian Open в 2024 и 2025 годах и один раз — на мероприятии US Open в прошлом году. В текущем сезоне итальянец пропустил три месяца в связи с дисквалификацией из-за наличия стероида клостебола.
Алькарас сыграл в финале Уимблдона третий год подряд. Оба предыдущих раза он выигрывал турнир, завершив их победой над сербским спортсменом Новаком Джоковичем.
12 июля польская теннисистка Ига Швентек завоевала шестой титул серии «Большого шлема» в своей карьере. В финале Уимблдона — 2025 она одержала победу над 13-й ракеткой мира, американской спортсменкой с русским происхождением Амандой Анисимовой. Их матч длился почти час и завершился со счетом 6:0, 6:0.