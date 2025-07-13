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Грэм* заявил, что Минфин США хочет использовать не только проценты от активов РФ

Линдси Грэм* заявил, что Минфин США планирует использовать более агрессивные меры в отношении замороженных российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов США хочет использовать не только проценты от замороженных активов России для оказания помощи Украине. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

По его словам, лидеры Европы хотят передать Киеву доходы от замороженных российских активов. Однако, по данным Грэма*, глава Минфина США Скотт Бессент хочет пройти дальше, приняв более агрессивные меры. При этом американская сторона якобы может задействовать при поддержке Украины не только проценты от активов РФ, но и сами замороженные средства.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Москва даст жесткий ответ при попытке использовать замороженные российские активы.

* внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

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