Грэм* заявил, что Минфин США хочет использовать не только проценты от активов РФ

Министерство финансов США хочет использовать не только проценты от замороженных активов России для оказания помощи Украине. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
По его словам, лидеры Европы хотят передать Киеву доходы от замороженных российских активов. Однако, по данным Грэма*, глава Минфина США Скотт Бессент хочет пройти дальше, приняв более агрессивные меры. При этом американская сторона якобы может задействовать при поддержке Украины не только проценты от активов РФ, но и сами замороженные средства.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Москва даст жесткий ответ при попытке использовать замороженные российские активы.
* внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.