Грэм* заявил, что Минфин США хочет использовать не только проценты от активов РФ

По его словам, лидеры Европы хотят передать Киеву доходы от замороженных российских активов. Однако, по данным Грэма*, глава Минфина США Скотт Бессент хочет пройти дальше, приняв более агрессивные меры. При этом американская сторона якобы может задействовать при поддержке Украины не только проценты от активов РФ, но и сами замороженные средства.