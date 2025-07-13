Трамп вместе с женой пришел на финал клубного чемпионата мира

«Дональд и Меланья Трамп прибыли на арену незадолго до стартового свистка и заняли места в VIP-ложе рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино», — уточняется в сообщении Reuters. В целях безопасности была усилена охрана объекта и прилегающей территории. Сотрудники секретной службы обеспечивали безопасность первых лиц страны во время их пребывания на стадионе.