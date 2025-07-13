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Трамп вместе с женой пришел на финал клубного чемпионата мира

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл на финальный матч клубного чемпионата мира между ПСЖ и «Челси», который проходит на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп прилетел на футбольный матч.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл на финальный матч клубного чемпионата мира между ПСЖ и «Челси», который проходит на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Дональд и Меланья Трамп прибыли на арену незадолго до стартового свистка и заняли места в VIP-ложе рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино», — уточняется в сообщении Reuters. В целях безопасности была усилена охрана объекта и прилегающей территории. Сотрудники секретной службы обеспечивали безопасность первых лиц страны во время их пребывания на стадионе.

В июне 2025 года президент США получил в подарок футболку с автографом Криштиану Роналду, которую ему передал председатель Евросовета Антониу Кошта. Кроме того, администрация Трампа рассматривала возможность принять в дар от катарской королевской семьи самолет Boeing 747−8, оцениваемый в 400 миллионов долларов.

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