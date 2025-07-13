Трамп посетил финал клубного чемпионата мира по футболу в Нью-Джерси

Американский президент Дональд Трамп посетил финал клубного чемпионата мира между французским «ПСЖ» и английским «Челси».
Встреча проходит 13 июля в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф». Сообщается, что Трамп прилетел на стадион на вертолете незадолго до начала игры вместе с супругой Меланьей, он расположился в ложе вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино.
Напомним, 1 июня «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые в своей истории стал победителем финала Лиги чемпионов УЕФА, одолев итальянскую команду «Интер».
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