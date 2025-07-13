Трамп посетил финал клубного чемпионата мира по футболу в Нью-Джерси

Встреча проходит 13 июля в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф». Сообщается, что Трамп прилетел на стадион на вертолете незадолго до начала игры вместе с супругой Меланьей, он расположился в ложе вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино.