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Мужчина открыл огонь в баптистской церкви в США, есть пострадавшие

Неизвестный открыл огонь в Лексингтоне штата Кентукки в США. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил местный губернатор Энди Бешир.

Неизвестный открыл огонь в Лексингтоне штата Кентукки в США. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил местный губернатор Энди Бешир.

Мужчина ранил полицейского и нескольких прихожан баптистской церкви. Подробности инцидента глава штата описал на своей странице в социальной сети X.

Он подтвердил, что в случаях стрельбы на улицах города и внутри церкви виновен один и тот же человек.

— Кентукки, поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, — написал Бешир.

Он отметил, что нападавший был ликвидирован полицейскими в ходе перестрелки. Раненому сотруднику патрульной службы и другим пострадавшим оказывают помощь медики.

В правоохранительных органах подтвердили, что преступник сначала открыл стрельбу по сотруднику полиции, а затем пытался скрыться в районе церкви.

3 июля в результате стрельбы возле ночного клуба в центре Чикаго (штат Иллинойс) погибли не менее трех человек, еще шестнадцать получили ранения.