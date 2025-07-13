Мужчина открыл огонь в баптистской церкви в США, есть пострадавшие

Неизвестный открыл огонь в Лексингтоне штата Кентукки в США. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил местный губернатор Энди Бешир.
Мужчина ранил полицейского и нескольких прихожан баптистской церкви. Подробности инцидента глава штата описал на своей странице в социальной сети X.
Он подтвердил, что в случаях стрельбы на улицах города и внутри церкви виновен один и тот же человек.
— Кентукки, поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, — написал Бешир.
Он отметил, что нападавший был ликвидирован полицейскими в ходе перестрелки. Раненому сотруднику патрульной службы и другим пострадавшим оказывают помощь медики.
В правоохранительных органах подтвердили, что преступник сначала открыл стрельбу по сотруднику полиции, а затем пытался скрыться в районе церкви.
3 июля в результате стрельбы возле ночного клуба в центре Чикаго (штат Иллинойс) погибли не менее трех человек, еще шестнадцать получили ранения.