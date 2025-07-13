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Медведев выиграл Кубок Короля в Испании

В решающем матче Медведев сумел одолеть Алехандро Давидовича-Фокину.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев, который на данный момент занимает 11-е место в мировом рейтинге ATP, стал победителем престижного выставочного турнира «Кубок Короля», который проходил в Испании.

В решающем матче Медведев сумел одолеть Алехандро Давидовича-Фокину, одержав победу со счетом 6:2, 5:7, 6:2.

Стоит отметить, что турнир входит в число старейших теннисных соревнований, организуемых ежегодно в Уэльве с 1912 года на хардовых кортах. В 2023 году обладателем трофея стал другой россиянин Андрей Рублев.

Ранее Медведев лишился звания первой ракетки РФ по итогам Уимблдона.