Российские звезды НХЛ разгромили сборную КХЛ в «Матче года»

На московской «ЦСКА Арене» состоялся благотворительный «Матч года» между сборной российских игроков НХЛ и командой звезд КХЛ. Встреча завершилась убедительной победой хоккеистов Национальной лиги со счетом 15:3.
Особенно ярко проявил себя Василий Подколзин, оформивший хет-трик. По два гола на счету Максима Цыплакова и Кирилла Марченко. В списке снайперов также значатся Артемий Панарин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко, забросившие по одной шайбе.
За сборную КХЛ отличились Илья Ковальчук, Виталий Кравцов и Николай Голдобин. В дополнительной буллитной серии преимущество также осталось за командой НХЛ (2:1).
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