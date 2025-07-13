Российские звезды НХЛ разгромили сборную КХЛ в «Матче года»

Особенно ярко проявил себя Василий Подколзин, оформивший хет-трик. По два гола на счету Максима Цыплакова и Кирилла Марченко. В списке снайперов также значатся Артемий Панарин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко, забросившие по одной шайбе.