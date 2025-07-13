Умер Мухаммаду Бухари, бывший президент Нигерии. Ему было 83 года, а его жизнь оборвалась в Лондоне. Об этом сообщил его пресс-секретарь Гарба Шеху. Он отметил, что семья Бухари подтвердила факт смерти.
Мухаммаду Бухари руководил Нигерией с 2015 по 2023 годы. В последние годы его здоровье ухудшилось, из-за чего он часто уезжал на лечение в Великобританию. Это вызывало его длительное отсутствие в стране, что омрачало его правление, пишет GhanaWeb.
В мае 2025 года ушел из жизни Хосе Мухика, бывший президент Уругвая, которого называли «самым бедным президентом в мире». Он возглавлял страну с 2010 по 2015 годы. Мухика прославился скромным образом жизни и тем, что жертвовал почти всю свою президентскую зарплату на благотворительность.
О кончине 89-летнего Мухики сообщил действующий президент Уругвая Яманду Орси. Он выразил глубокую скорбь и поблагодарил Мухику за его преданность и любовь к народу Уругвая. Ранее стало известно, что в январе 2025 года Хосе Мухика отказался от лечения рака пищевода, так как болезнь распространилась на другие органы.