Умер Мухаммаду Бухари, бывший президент Нигерии

В мае 2025 года ушел из жизни Хосе Мухика, бывший президент Уругвая, которого называли «самым бедным президентом в мире». Он возглавлял страну с 2010 по 2015 годы. Мухика прославился скромным образом жизни и тем, что жертвовал почти всю свою президентскую зарплату на благотворительность.