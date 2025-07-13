Франция готовится к худшему: Париж начал увеличивать военные расходы

Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к вооруженным силам, правительство планирует существенно увеличить оборонные расходы в предстоящие годы, доведя их до €64 млрд к 2027 году. Это вдвое превышает показатели десятилетней давности.
«Дополнительные €3,5 млрд будут направлены на оборону в 2026 году, еще €3 млрд — в 2027 году. Таким образом оборонный бюджет за 10 лет удвоится и составит €64 млрд», — уточнил Макрон, вытсупление которого транслировалось в соцсети Х на странице Елисейского дворца.
Согласно утвержденному бюджету на 2025 год, оборонные расходы Франции достигнут €50,5 млрд. Для сравнения: в 2017 году, когда Макрон впервые занял пост президента, военный бюджет страны составлял €32,3 млрд.
Ранее Макрон заявил, что международная коалиция, условно названная «коалицией желающих», возьмет на себя функции патрулирования украинских воздушных и морских границ после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Россией.