Франция готовится к худшему: Париж начал увеличивать военные расходы

«Дополнительные €3,5 млрд будут направлены на оборону в 2026 году, еще €3 млрд — в 2027 году. Таким образом оборонный бюджет за 10 лет удвоится и составит €64 млрд», — уточнил Макрон, вытсупление которого транслировалось в соцсети Х на странице Елисейского дворца.