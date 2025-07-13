Германика принесла лабубу в церковь

Лабубу (Labubu) — это имя вымышленного персонажа, созданного гонконгским художником Касингом Лунгом, а также бренд, под которым выпускаются плюшевые игрушки и брелоки в виде забавных монстриков с зубастой улыбкой. Лабубу — это один из персонажей серии книг «Монстры» и стал известен благодаря своей уникальной внешности и популярности среди коллекционеров и любителей игрушек.