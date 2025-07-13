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Германика принесла лабубу в церковь

Российский кинорежиссёр и телеведущая Валерия Гай Германика принесла лабубу в церковь.

Российский кинорежиссёр и телеведущая Валерия Гай Германика принесла лабубу в церковь. Соотвествующее фото она выложила в социальной сети.

До этого Германика рассказыла, как в 27 лет пришла в храм к батюшке, который начал ее взращивать в духовном плане.

Смысл фото лабубы в церки она не объяснила.

Лабубу (Labubu) — это имя вымышленного персонажа, созданного гонконгским художником Касингом Лунгом, а также бренд, под которым выпускаются плюшевые игрушки и брелоки в виде забавных монстриков с зубастой улыбкой. Лабубу — это один из персонажей серии книг «Монстры» и стал известен благодаря своей уникальной внешности и популярности среди коллекционеров и любителей игрушек.

Ранее была озвучена пугающая теория о популярных куклах лабубу.