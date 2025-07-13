США ударят по критической отрасли Германии: Мерц предупредил о глобальных последствиях в экономике

Новые пошлины США в размере 30% могут серьезно навредить экономике Германии, особенно ее экспортному сектору, заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, такие меры заставят Берлин отложить многие планы в экономической политике, так как удар придется по ключевой отрасли страны. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом ARD.
Мерц отметил, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они намерены до 1 августа найти компромисс, который удовлетворит все стороны. Канцлер добавил, что подобные решения уже удавалось находить ранее.
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Об этом он написал в письме, адресованном Урсуле фон дер Ляйен, и опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети Truth Social. Трамп уточнил, что новые пошлины будут действовать для всех товаров из ЕС, помимо уже существующих секторальных ограничений.