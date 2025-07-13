США ударят по критической отрасли Германии: Мерц предупредил о глобальных последствиях в экономике

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Об этом он написал в письме, адресованном Урсуле фон дер Ляйен, и опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети Truth Social. Трамп уточнил, что новые пошлины будут действовать для всех товаров из ЕС, помимо уже существующих секторальных ограничений.