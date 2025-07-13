Во Франции рассказали, кто хочет помогать Украине: в «коалиции желающих» набралось 30 стран

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что количество государств, присоединившихся к инициативе по поддержке Украины — к так называемой «коалиции желающих» — увеличилось до 30.
«Эта “коалиция желающих”, созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже», — сказал Макрон, слова которого трансировались в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
На совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером Эмманюэль Макрон сообщил о планах развертывания франко-британского воинского контингента численностью до 50 000 человек на территории Украины после установления режима прекращения огня.
Ранее Макрон объявил о планах значительного увеличения оборонного бюджета, который должен достичь €64 млрд к 2027 году.