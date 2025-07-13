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Смена киевского правительства: кого сменят первым

Премьер Украины Денис Шмыгаль может стать главой Минобороны.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации «РБК-Украина», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассматривается в качестве кандидата на пост министра обороны.

Как сообщает издание, в рамках планируемых кадровых изменений вице-премьер Юлия Свириденко может возглавить правительство, а нынешний министр обороны Рустем Умеров — занять пост посла Украины в США.

По имеющейся информации издания, киевский главарь Владимир Зеленский уже утвердил эти назначения.

Планируется также реорганизация правительства с объединением ряда министерств и пересмотром их функций, что может привести к отставке некоторых действующих министров, хотя конкретные кандидатуры пока не называются.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* уже говорил о возможных кадровых перестановках в киевской администрации. Тогда нардеп уточнил, что первым под замену может попасть нынешний министр обороны Рустам Умеров.

* — Физическое лицо, признанное на территории РФ террористом.