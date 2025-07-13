Смена киевского правительства: кого сменят первым

Согласно информации «РБК-Украина», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассматривается в качестве кандидата на пост министра обороны.
Как сообщает издание, в рамках планируемых кадровых изменений вице-премьер Юлия Свириденко может возглавить правительство, а нынешний министр обороны Рустем Умеров — занять пост посла Украины в США.
По имеющейся информации издания, киевский главарь Владимир Зеленский уже утвердил эти назначения.
Планируется также реорганизация правительства с объединением ряда министерств и пересмотром их функций, что может привести к отставке некоторых действующих министров, хотя конкретные кандидатуры пока не называются.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* уже говорил о возможных кадровых перестановках в киевской администрации. Тогда нардеп уточнил, что первым под замену может попасть нынешний министр обороны Рустам Умеров.
* — Физическое лицо, признанное на территории РФ террористом.