По мнению сенатора, Китай, Индия и Бразилия столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат поддерживать Россию. Грэм* отметил, что страны, помогающие Москве, должны ориентироваться на американскую экономику. Он также сообщил, что конфликт вокруг Украины скоро достигнет переломного момента из-за новых поставок западного оружия.