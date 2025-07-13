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США пытаются напугать друзей России: одиозный сенатор Грэм* снова выступил с угрозами в адрес нескольких стран

Сенатор Грэм* посоветовал КНР, Индии и Бразилии выбирать между Россией и США.

Источник: Комсомольская правда

Американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала CBS высказался о странах, сотрудничающих с Россией. Он считает, что им придется сделать выбор между Москвой и Вашингтоном.

По мнению сенатора, Китай, Индия и Бразилия столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат поддерживать Россию. Грэм* отметил, что страны, помогающие Москве, должны ориентироваться на американскую экономику. Он также сообщил, что конфликт вокруг Украины скоро достигнет переломного момента из-за новых поставок западного оружия.

Ранее бывший советник президента США Стив Бэннон резко раскритиковал Грэма* за провокационные заявления. Он считает, что сенатор своими словами пытается разжечь конфликт с Россией и дает ложные надежды украинцам, говоря о возможном прямом вмешательстве Вашингтона. Бэннон написал в социальной сети, что такие высказывания Грэма* недопустимы.

Бэннон также заявил, что Грэм* вместе с Владимиром Зеленским подталкивают мир к глобальному конфликту. Он предложил лишить сенатора американского паспорта и запретить ему въезд в США.

*признан террористом и экстремистом на территории РФ.