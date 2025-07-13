Киев резко раскритиковал статью журналистки The New York Times Нанны Хайтманн, посвященную последствиям действий украинских вооруженных сил в Курской области. Об этом сообщило издание «Страна».
Журналистка провела шесть дней с бойцами спецназа «Ахмат» и посетила несколько деревень, освобожденных от украинских войск. В своем материале под заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию» Хайтманн рассказала о телах местных жителей с огнестрельными ранениями и описала тяжелые условия жизни гражданских, оказавшихся под контролем ВСУ.
Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что публикация статьи в NYT была ошибкой. По его словам, материал якобы не отражает объективной картины и служит интересам российской стороны, вводя читателей в заблуждение.
Ранее в США ясно дали понять, что намерены сократить участие в украинском конфликте, сообщила газета The New York Times. На Украине считают, что их страна перестала быть приоритетом для Вашингтона и вышла из фокуса внешней политики Белого дома.