Журналистка провела шесть дней с бойцами спецназа «Ахмат» и посетила несколько деревень, освобожденных от украинских войск. В своем материале под заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию» Хайтманн рассказала о телах местных жителей с огнестрельными ранениями и описала тяжелые условия жизни гражданских, оказавшихся под контролем ВСУ.