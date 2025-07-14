СМИ: Полковника СБУ в Киеве убили граждане Азербайджана, якобы связанные с РФ

По данным украинских СМИ, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был убит в Киеве гражданами Азербайджана, Хагани Гулализадой и Нармин Гулиевой, якобы связанными с криминальными кругами в РФ.
Гулализада расстрелял Воронича на парковке, а Гулиева обеспечивала проведение покушения. Гулиева въехала в Украину 15 мая из Молдовы, а Гулализаде, которому ранее был запрещен въезд, попал в страну нелегально.
Воронич, по информации СМИ, был одним из руководителей пятого управления контрразведки СБУ, занимавшегося диверсионными операциями на территориях, перешедших под контроль России. Сообщается, что Гулализада и Гулиева были убиты украинскими спецслужбами в Киевской области при оказании сопротивления при задержании, передает Telegram-канал Baza.
Ранее СМИ сообщили, что Воронич более десяти лет участвовал в антироссийских операциях и возглавлял направление по организации диверсий. Авторы материала отмечают, что действия убийц указывают на предварительную подготовку и знание распорядка дня полковника. На видеозаписи Воронич выходит из подъезда с чемоданом и пакетом в руках. Увидев его, мужчина натянул балаклаву, подошел быстрым шагом и у будки охраны произвел пять выстрелов, включая контрольный в голову.