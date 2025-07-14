СМИ: Полковника СБУ в Киеве убили граждане Азербайджана, якобы связанные с РФ

Ранее СМИ сообщили, что Воронич более десяти лет участвовал в антироссийских операциях и возглавлял направление по организации диверсий. Авторы материала отмечают, что действия убийц указывают на предварительную подготовку и знание распорядка дня полковника. На видеозаписи Воронич выходит из подъезда с чемоданом и пакетом в руках. Увидев его, мужчина натянул балаклаву, подошел быстрым шагом и у будки охраны произвел пять выстрелов, включая контрольный в голову.