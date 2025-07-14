14 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

14 июля 2025 года — день, наполненный необычными праздниками, важными историческими датами и православными памятными событиями. В этой статье мы подробно расскажем, какой сегодня праздник отмечают в разных странах, какие церковные даты чтят верующие, а также вспомним знаменитых людей, родившихся в этот день.
Какой сегодня праздник в мире?
День хаоса и беспорядка (Pandemonium Day).
Этот необычный праздник был учрежден американкой Эдриенн Сью Куперсмит. Его название происходит от слова «Pandemonium», которое впервые использовал английский поэт Джон Мильтон в поэме «Потерянный рай».
Интересные факты:
Слово означает «столпотворение» или «всеобщий хаос»;
Праздник символизирует творческий потенциал, скрытый в хаосе;
В христианской традиции мир был создан из хаоса.
Как отметить:
Устройте творческий беспорядок в доме;
Попробуйте спонтанные решения в работе;
Почитайте о теориях хаоса в науке.
День взятия Бастилии (Франция).
14 июля — национальный праздник Франции, установленный в 1880 году в память о штурме Бастилии в 1789 году.
Историческая справка:
Бастилия была символом королевского деспотизма;
Восставшие освободили 7 заключенных;
Это событие стало началом Великой французской революции.
Традиции празднования:
Военные парады на Елисейских полях;
Грандиозные фейерверки;
Народные балы и уличные гуляния.
Какой сегодня церковный праздник в России?
14 июля 2025 года православная церковь отмечает:
День памяти бессребреников Космы и Дамиана.
Римские врачи, жившие в III веке;
Лечили больных бесплатно, за что получили прозвище «безмездные врачи»;
Приняли мученическую смерть за веру.
Традиции:
Молитвы об исцелении от болезней;
Помощь нуждающимся безвозмездно.
День памяти мученика Потита.
Юноша, принявший христианство в 13 лет;
Обратил в веру своего отца-язычника;
Прославился чудесами исцеления.
День памяти праведной Ангелины Сербской.
Сербская правительница XV века;
Пережила изгнание и сохранила веру;
Почитается как защитница семьи.
Какие знаменитости родились 14 июля?
Ингмар Бергман (1918−2007).
Великий шведский режиссер;
3 премии «Оскар»;
Автор культовых фильмов: «Седьмая печать», «Земляничная поляна».
Фиби Уоллер-Бридж (род. 1985).
Британская актриса и сценарист;
Создательница сериала «Флешбэк»;
Участвовала в сценарии фильма о Джеймсе Бонде.
Конор Макгрегор (род. 1988).
Известный ирландский боец MMA;
Первый в истории UFC чемпион в двух весовых категориях;
Обладатель яркого харизматичного характера.
Как отметить этот день?
Для любителей нестандартных праздников:
Устройте день спонтанных решений;
Попробуйте творческий беспорядок в работе;
Изучите теории хаоса.
Для ценителей истории:
Посмотрите фильмы о Французской революции;
Посетите лекцию по истории Европы;
Почитайте о символике Бастилии.
Для верующих:
Сходите в храм на службу;
Помолитесь святым Косме и Дамиану об исцелении;
Окажите бескорыстную помощь нуждающимся.
Для киноманов:
Устройте ретроспективу фильмов Бергмана;
Посмотрите новые работы Фиби Уоллер-Бридж;
Пересмотрите бои Конора Макгрегора.
Теперь вы знаете, какой сегодня праздник 14 июля 2025 года отмечают в мире и России, какие православные даты чтят верующие, и какие известные личности родились в этот день. Выбирайте то, что вам ближе, и отмечайте этот день с удовольствием!