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14 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

14 июля 2025 года — день, наполненный необычными праздниками, важными историческими датами и православными памятными событиями.

14 июля 2025 года — день, наполненный необычными праздниками, важными историческими датами и православными памятными событиями. В этой статье мы подробно расскажем, какой сегодня праздник отмечают в разных странах, какие церковные даты чтят верующие, а также вспомним знаменитых людей, родившихся в этот день.

Какой сегодня праздник в мире?

День хаоса и беспорядка (Pandemonium Day).

Этот необычный праздник был учрежден американкой Эдриенн Сью Куперсмит. Его название происходит от слова «Pandemonium», которое впервые использовал английский поэт Джон Мильтон в поэме «Потерянный рай».

Интересные факты:

Слово означает «столпотворение» или «всеобщий хаос»;

Праздник символизирует творческий потенциал, скрытый в хаосе;

В христианской традиции мир был создан из хаоса.

Как отметить:

Устройте творческий беспорядок в доме;

Попробуйте спонтанные решения в работе;

Почитайте о теориях хаоса в науке.

День взятия Бастилии (Франция).

14 июля — национальный праздник Франции, установленный в 1880 году в память о штурме Бастилии в 1789 году.

Историческая справка:

Бастилия была символом королевского деспотизма;

Восставшие освободили 7 заключенных;

Это событие стало началом Великой французской революции.

Традиции празднования:

Военные парады на Елисейских полях;

Грандиозные фейерверки;

Народные балы и уличные гуляния.

Какой сегодня церковный праздник в России?

14 июля 2025 года православная церковь отмечает:

День памяти бессребреников Космы и Дамиана.

Римские врачи, жившие в III веке;

Лечили больных бесплатно, за что получили прозвище «безмездные врачи»;

Приняли мученическую смерть за веру.

Традиции:

Молитвы об исцелении от болезней;

Помощь нуждающимся безвозмездно.

День памяти мученика Потита.

Юноша, принявший христианство в 13 лет;

Обратил в веру своего отца-язычника;

Прославился чудесами исцеления.

День памяти праведной Ангелины Сербской.

Сербская правительница XV века;

Пережила изгнание и сохранила веру;

Почитается как защитница семьи.

Какие знаменитости родились 14 июля?

Ингмар Бергман (1918−2007).

Великий шведский режиссер;

3 премии «Оскар»;

Автор культовых фильмов: «Седьмая печать», «Земляничная поляна».

Фиби Уоллер-Бридж (род. 1985).

Британская актриса и сценарист;

Создательница сериала «Флешбэк»;

Участвовала в сценарии фильма о Джеймсе Бонде.

Конор Макгрегор (род. 1988).

Известный ирландский боец MMA;

Первый в истории UFC чемпион в двух весовых категориях;

Обладатель яркого харизматичного характера.

Как отметить этот день?

Для любителей нестандартных праздников:

Устройте день спонтанных решений;

Попробуйте творческий беспорядок в работе;

Изучите теории хаоса.

Для ценителей истории:

Посмотрите фильмы о Французской революции;

Посетите лекцию по истории Европы;

Почитайте о символике Бастилии.

Для верующих:

Сходите в храм на службу;

Помолитесь святым Косме и Дамиану об исцелении;

Окажите бескорыстную помощь нуждающимся.

Для киноманов:

Устройте ретроспективу фильмов Бергмана;

Посмотрите новые работы Фиби Уоллер-Бридж;

Пересмотрите бои Конора Макгрегора.

Теперь вы знаете, какой сегодня праздник 14 июля 2025 года отмечают в мире и России, какие православные даты чтят верующие, и какие известные личности родились в этот день. Выбирайте то, что вам ближе, и отмечайте этот день с удовольствием!