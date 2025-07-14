Что можно и нельзя делать на Летние кузьминки 14 июля на бабий праздник

Православная церковь 14 июля вспоминает святых Косму и Дамиана, которых позднее стали называть Кузьмой и Демьяном. В народе отмечают Летние кузьминки. Вместе с тем есть еще одно название — Бабий праздник. Согласно приметам, с указанной даты утраивали так называемые женские пиры и готовили общую кашу.
Что нельзя делать 14 июля.
Не рекомендуется 14 июля женщинам заниматься тяжелой работой. Кроме того, не следует завидовать успехам других. Предки верили, что подобным можно навлечь неприятности.
Что можно делать 14 июля.
По традиции, в названную дату всегда устраивали женский пир, когда готовили общую кашу. Так, каждая из женщин приносила свои продукты на данный пир. А кашей, как правило, угощали всех желающих.
Согласно приметам, желтые листья, появившееся на деревьях, указывают на раннюю осень. Западный ветер 14 июля говорит про дождь.
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