Питание при гастрите: советы врача

Гастрит — довольно распространенная проблема, при этом, тем, у кого уже выставлен диагноз, нужно постоянно соблюдать диету. Конечно, речь не идет о строгих ограничениях, однако, важно избегать некоторых продуктов не только в период обострений. Об этом рассказал в беседе с изданием NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен.
— В первую очередь нужно питаться регулярно — 4−5 раз в день небольшими порциями. Избегать переедания и длительных перерывов между приёмами пищи, острой, жареной, копчёной, кислой, слишком горячей еды, — сообщила медик.
По словам доктора, также важно исключить алкоголь и курение. Полезными в меню будут нежирное мясо, каши, овощи, кисломолочные продукты, легкие супы.
Ранее KP.RU сообщил, что острый гастрит — это резкое воспаление слизистой желудка из-за агрессивного влияния на нее продуктов питания, медикаментов, химических веществ. Признаками гастрита может быть тяжесть и боль в животе, тошнота, непроходящий привкус во рту, плохой аппетит, слабость.