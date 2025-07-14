Питание при гастрите: советы врача

Гастрит — довольно распространенная проблема, при этом, тем, у кого уже выставлен диагноз, нужно постоянно соблюдать диету. Конечно, речь не идет о строгих ограничениях, однако, важно избегать некоторых продуктов не только в период обострений. Об этом рассказал в беседе с изданием NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен.