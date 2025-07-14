Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему нельзя отгонять собак на Андрея Наливу, 17 июля

Православные христиане 17 июля почитают знаменитого иконописца Андрея Рублева, которому принадлежит авторство знаменитой «Троицы» и множества других работ. Даже при жизни его иконы называли чудотворными.

Православные христиане 17 июля почитают знаменитого иконописца Андрея Рублева, которому принадлежит авторство знаменитой «Троицы» и множества других работ. Даже при жизни его иконы называли чудотворными.

Прозвище «Налива» не связано с биографией ремесленника — в народе просто считалось, что в этот день начинают наливаться озимые культуры, такие как овес. О самом мастере известно немногое: по имеющимся данным, он происходил из рабочей семьи и стал монахом в сознательном возрасте.

Считалось, что на Андрея Наливу нельзя отгонять от себя и дома бродячих собак. Согласно приметам, в этом облике к человеку и его жилищу приходит защитник свыше.

Приметы погоды:

Каков Налива — такой будет и Калинник (11 августа).

На деревьях появились желтые листья — жди ранней осени.

Хороший урожай ягод — к суровой зиме.

Громкий гром — скоро пойдет град.

Именины отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.