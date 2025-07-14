Народный календарь. Почему нельзя отгонять собак на Андрея Наливу, 17 июля

Православные христиане 17 июля почитают знаменитого иконописца Андрея Рублева, которому принадлежит авторство знаменитой «Троицы» и множества других работ. Даже при жизни его иконы называли чудотворными.
Прозвище «Налива» не связано с биографией ремесленника — в народе просто считалось, что в этот день начинают наливаться озимые культуры, такие как овес. О самом мастере известно немногое: по имеющимся данным, он происходил из рабочей семьи и стал монахом в сознательном возрасте.
Считалось, что на Андрея Наливу нельзя отгонять от себя и дома бродячих собак. Согласно приметам, в этом облике к человеку и его жилищу приходит защитник свыше.
Приметы погоды:
Каков Налива — такой будет и Калинник (11 августа).
На деревьях появились желтые листья — жди ранней осени.
Хороший урожай ягод — к суровой зиме.
Громкий гром — скоро пойдет град.
Именины отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.