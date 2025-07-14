Народный календарь. Почему нельзя отгонять собак на Андрея Наливу, 17 июля

Прозвище «Налива» не связано с биографией ремесленника — в народе просто считалось, что в этот день начинают наливаться озимые культуры, такие как овес. О самом мастере известно немногое: по имеющимся данным, он происходил из рабочей семьи и стал монахом в сознательном возрасте.