День смородины и День хаоса и беспорядка: какие праздники отмечают в России и мире 14 июля

14 июля в России и мире отмечают множество праздников, касающихся разных сфер жизни общества. Так, в эту дату справляют День смородины, День хаоса и беспорядка и День осведомленности об акулах.
День смородины.
Неофициальный праздник, появившийся в России и отмечаемый в середине июля, вероятно потому, что именно в этот период начинает поспевать эта ягода. Смородина — не только вкусная, но и крайне полезная ягода, богатая витаминами А, B, E и особенно C: для обеспечения организма суточной нормой этого элемента достаточно всего 50 граммов ягоды. В этот день дачники, садоводы и другие любители плодов делятся советами по выращиванию смородины, сравнивают урожай и устраивают конкурсы по поеданию ягод.
День осведомленности об акулах.
Эта дата призвана напомнить людям о важности сохранения самых знаменитых морских хищников, которые появились на Земле намного раньше других видов — около 400−450 миллионов лет назад. Однако в последние десятилетия их численность неуклонно сокращается из-за неконтролируемого вылова рыбы во многих регионах. В этот день проводятся лекции, семинары и другие мероприятия, направленные на осведомленность людей о проблемах акул и их ценности для нашей планеты.
День хаоса и беспорядка.
Еще один неформальный праздник, появившийся в США и признанный напомнить, с одной стороны, о том, что хаос не является абсолютным злом и играет в жизни столь же важную роль, как и порядок. С другой стороны, эта дата — повод обратить внимание на беспорядок вокруг себя, затеять генеральную уборку или сделать ремонт. В этот день можно занять любую сторону — отдаться спонтанности и импровизировать, вне зависимости об обстановки или же, напротив — взять жизнь и пространство вокруг себя под контроль.