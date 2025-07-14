День смородины и День хаоса и беспорядка: какие праздники отмечают в России и мире 14 июля

Еще один неформальный праздник, появившийся в США и признанный напомнить, с одной стороны, о том, что хаос не является абсолютным злом и играет в жизни столь же важную роль, как и порядок. С другой стороны, эта дата — повод обратить внимание на беспорядок вокруг себя, затеять генеральную уборку или сделать ремонт. В этот день можно занять любую сторону — отдаться спонтанности и импровизировать, вне зависимости об обстановки или же, напротив — взять жизнь и пространство вокруг себя под контроль.