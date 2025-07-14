Календарь на 14 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

14 июля есть повод сыграть в интеллектуальную игру или впустить в свою жизнь немного беспорядка. Во Франции отмечают главный национальный праздник — День взятия Бастилии. По славянскому народному календарю сегодня Летние Кузьминки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 14 июля.
* ~День осведомленности об акулах ~
Вопреки своему названию праздник призван не напомнить о кровожадности морских хищников, а рассказать о важности их защиты. Эта дату учредили в 2002 году Всемирный фонд дикой природы и Ассоциация охраны акул. Ее задача — развеять популярные мифы об этих морских обитателях, повысить осведомленность об их важной роли в морской экосистеме и необходимости защиты. В российских водах регулярно встречается более полутора десятков видов акул. Часть из них живет у нас постоянно, другая лишь изредка заплывает в гости. Так, например, в Черном море обитает миролюбивая акула-катран, а на Камчатке и Курильских островах встречается полярная акула.
* Всемирный день интеллектуальных игр.
Праздник предлагает блеснуть эрудицией, начитанностью и остротой ума. Он был учрежден в 2019 году по инициативе Международной ассоциации интеллектуальных игр. 14 июля — отличный повод вспомнить про шахматы и судоку, викторины и настольные игры, попробовать свои силы в интеллектуальных квизах. Праздник напоминает о том, что подобные игры — это не только отличное развлечение, но и инвестиция в развитие интеллекта.
* ~День хаоса и беспорядка~
Этот неофициальный праздник также называют День пандемониума (Pandemonium Day). Термин «пандемониум» впервые ввел в оборот писатель Джон Мильтон в эпической поэме «Потерянный рай». Изначально он обозначал столицу ада. Со временем это слово стало синонимом крайней степени неразберихи и беспорядка. Несмотря на свои зловещие корни цель этого дня — отнюдь не в создании хаоса. Людям предлагают бросить вызов рутине. Для этого будет достаточно сменить маршрут по пути на работу, попробовать новое хобби, экспромтом навестить старого друга или отправиться на на прогулку в новое место. А еще праздник учит находить радость в неожиданных поворотах жизни.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 14 июля в других странах.
День взятия Бастилии — Франция. Это не просто годовщина исторического события, а символ конца феодализма и начала новой эпохи в европейской истории. 14 июля 1789 года восставшие парижане взяли штурмом Бастилию — средневековую крепость-тюрьму, которая считалась символом королевской власти и деспотизма. Именно здесь в разные годы томились писатель Вольтер, финансист Никола Фуке и аристократ Маркиз де Сад. Сегодня, 14 июля во Франции — национальный праздник. День взятия Бастилии отмечают военным парадом на Елисейских полях, концертами и грандиозным фейерверком.
День миротворца — Южная Осетия. 14 июля 1992 года по соглашению между главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии, на территорию Республики Южная Осетия были введены миротворческие силы. Их задачей было разделение конфликтующих сторон и предотвращение дальнейшей эскалации насилия. Сегодня в Южной Осетии проходят торжественные мероприятия: парады, показательные выступления, торжественные собрания и концерты. Традиционно в Цхинвале торжества начинаются с возложения венков к месту гибели российских миротворцев в Верхнем городке в августе 2008 года.
День рождения кронпринцессы Виктории — Швеция. День рождения наследницы престола, родившейся в 1977 году, шведы отмечают всей страной. В честь честь этого события в стране проходят концерты, ярмарки и народные гулянья.
Религиозные праздники 14 июля.
* День памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана.
Святые мученики Косма и Дамиан родились в Риме и были родными братьями. Оба выбрали для себя профессию врача. Выросшие в благочестивой христианской семье, Косма и Дамиан вели целомудренную, аскетичную, праведную жизнь, и за это были удостоены божественного дара исцеления болезней. Братья лечили людей совершенно бесплатно, а кроме этого, проповедовали веру в Иисуса Христа, чем навлекли на себя гнев римских властей. Когда за чудотворцами пришли воины, христиане укрыли их. Вместо Космы и Дамиана стражи схватили других людей. Братья не могли позволить, чтобы кто-то другой пострадал за их веру. Они вышли к римским воинам и попросили отпустить заложников. Врачевателей посадили в темницу, после чего император Карин потребовал от них под страхом пыток отречься от веры и присягнуть языческим богам.
Святые ответили отказом, но император настаивал. Тогда по молитве братьев Бог поразил Карина внезапной болезнью. Тот невероятно испугался и попросил исцелить его. Братья вылечили Карина и были отпущены на свободу. Однако слава врачевателей не давала покоя злым людям. Некоторое время спустя один из завистников заманил Косму и Дамиана в горы и убил. Спустя века после мученической кончины святые продолжают помогать верующим, обращающимся к ним с молитвами. Сегодня часть мощей святых мучеников покоится в церкви Космы и Дамиана Римских в Старых Панех в Москве.
Народные праздники и приметы 14 июля.
* Летние Кузьминки.
Это народный праздник приурочен ко дню памяти святых бессребреников Космы и Дамиана. В этот день на Руси наступала пора сенокоса. В народе в это время говорили: «Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». 14 июля было принято проводить в трудах на земле. Крестьяне работали не только в полях, но и на огороде: пропалывали грядки, собирали первый урожай корнеплодов, поливали растения. Также на Кузьму и Демьяна ходили в лес за ягодами для варенья. Считалось, что собранная в этот день малина — особенно вкусная.
Праздник Летние Кузьминки широко отмечали в народе. Женщины варили кашу-сыпчину: в котел клали все подходящие продукты, которые нашлись дома или принесли гости — разные крупы, молоко, сливки, яйца. Приготовленное вскладчину угощение дружно съедалось под песни и душевные разговоры.
* Приметы.
Если проявлять зависть в этот день, можно растерять свое счастье.
Вместе с мусором можно вынести из дома достаток.
Птицы распелись — к продолжительному зною.
Небо алое к вечеру — жди наутро сильного ветра.
Листья на деревьях пожелтели — к ранней осени..
Какие исторические события произошли 14 июля.
* 1099 год — в ходе первого Крестового похода начался штурм Иерусалима крестоносцами. Возглавил атаку граф Готфрид Бульонский.
Дни рождения и юбилеи 14 июля.
* 1743 году родился Гавриил Державин — русский государственный деятель и поэт.
Кто отмечает дни рождения.
* 83 года исполняется Хавьеру Солана — испанскому ученому-физику и политику, с 1995 по 1999 гг. занимавшему пост генерального секретаря НАТО.