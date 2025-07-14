Календарь на 14 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святые мученики Косма и Дамиан родились в Риме и были родными братьями. Оба выбрали для себя профессию врача. Выросшие в благочестивой христианской семье, Косма и Дамиан вели целомудренную, аскетичную, праведную жизнь, и за это были удостоены божественного дара исцеления болезней. Братья лечили людей совершенно бесплатно, а кроме этого, проповедовали веру в Иисуса Христа, чем навлекли на себя гнев римских властей. Когда за чудотворцами пришли воины, христиане укрыли их. Вместо Космы и Дамиана стражи схватили других людей. Братья не могли позволить, чтобы кто-то другой пострадал за их веру. Они вышли к римским воинам и попросили отпустить заложников. Врачевателей посадили в темницу, после чего император Карин потребовал от них под страхом пыток отречься от веры и присягнуть языческим богам.