Чехия обратилась к Словакии по поводу санкций против России

Глава чешского правительства Петр Фиала обратился к премьеру Словакии Роберту Фицо с официальным письмом, призывая воздержаться от блокирования нового — 18-го — пакета антироссийских санкций ЕС.
«…Я попросил, чтобы Словакия пересмотрела свое отношение к 18-му пакету санкций…» — написал Фиала в социальной сети X.
Так, Фиала сообщил, что 12 июля направил официальное обращение к словацкому коллеге с призывом пересмотреть позицию по новым антироссийским санкциям. В письме содержалось также предложение поддержать единство западных стран в противодействии России.
Фиала подчеркнул, что между Чехией и Словакией существуют «особо близкие отношения».
Ранее Фицо подтвердил сохранение официальной позиции страны против эмбарго ЕС на российские энергоносители, однако признал, что Братислава больше не обладает правом вето для блокировки подобных решений.