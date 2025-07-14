Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон попросил главу генштаба страны генерала Тьерри Буркхарда сказать о том, что Париж якобы является «главным врагом и целью» Российской Федерации.
«За 48 часов до своего обращения он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью РФ», — написал он.
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Напомним, Буркхард рассказал представителям средств массовой информации, что Российская Федерация якобы представляет для французской стороны «долгосрочную, ближайшую и наиболее обширную угрозу». По его словам, РФ «якобы ясно дала понять», что считает Францию основным врагом на территории Европы.
Макрон в ходе обращения к военнослужащим по случаю Дня взятия Бастилии заявил об угрозе европейским государствам с российской стороны. По словам Макрона, будущее Европы «будет определяться возможностью» противостоять РФ.
В РФ неоднократно заявляли, что российская сторона не представляет угрозы для западных государств. Высказывания об «угрозе со стороны РФ» используются для того, чтобы отвлечь население стран запада от внутренних проблем.
Ранее сообщалось, что Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину после прекращения огня.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.