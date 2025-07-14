Чехова вступилась за Ковальчук после слов Чумакова: она не жертва

Телеведущая Анфиса Чехова вступилась за известную супружескую пару — в последнее время Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков оказались в центре внимания. Причем, повод не самый приятный, в Сети не могли пройти мим неудачной фразы, сказанной Алексеем.
Анфиса Чехова назвала этот союз идеальным, без лишней показухи и громких заявлений. А крепкие семьи в шоу-бизнесе — это редкость.
— Сейчас принято хейтить эту пару: говорить, что Алексей — абьюзер, Юля — жертва, которая себя не ценит. Но, честно говоря, я вижу психологически зрелую девушку, делающую осознанный выбор, —заступилась за семью Анфиса Чехова.
На отметила, что если бы Юлии было плохо с Алексеем, то она не выбирала его и не закрывала глаза на некоторые промашки. А Ковальчук демонстрирует доверие своего мужу, так что не стоит давать непрошенных советов.
Анфиса Чехова вспомнила, пишет Super.ru, что в ее жизни был похожий опыт. Как-то она нашла в телефоне своего бойфренда сообщений другой женщине, там было признание в любви. Оправдания выглядели бредово, но в тот момент Чехова предпочла поверить.
Мужчина сказал, что хотел увидеть, как нелепо звучит имя другой женщины рядом со словами о любви — ведь про любовь он говорил только Анфисе.
Стоит добавить, что эта история любви не была долгой.