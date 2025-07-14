От Алматы до Нячанга: что советуют опытные путешественники

Пользователи подсказывают оформить карту в банке с доступом в бизнес-залы аэропорта — это может пригодиться при задержке рейса. Также многие советуют заранее скачать музыку или фильмы, чтобы скоротать время в полете, и взять с собой удобную одежду, воду, подушку для шеи и наушники. Один из участников беседы поделился лайфхаком: просмотр фильма помогает ему заснуть даже в самолёте, хотя обычно он не может спать в дороге.