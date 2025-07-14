Депздрав: у сорвавшегося в цирке гимнаста из Эфиопии нет тяжелых травм

Эфиопский гимнаст, сорвавшийся во время репетиции в Большом Московском цирке, был доставлен в Институт Склифосовского, где врачи не обнаружили серьёзных повреждений.
Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Как стало известно, во время выполнения трюка артист неудачно приземлился с высоты около шести метров, ударившись головой о манеж. Инцидент произошёл в присутствии других участников шоу. Бригада скорой помощи прибыла оперативно, и после обследования в противошоковой палате мужчина был оставлен под медицинским наблюдением.
Ранее директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный заявил, что акробат из Эфиопии получил травмы на репетиции из-за ошибки коллеги-пассировщика.