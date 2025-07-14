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Депздрав: у сорвавшегося в цирке гимнаста из Эфиопии нет тяжелых травм

Пострадавший находится под наблюдением медиков.

Источник: Аргументы и факты

Эфиопский гимнаст, сорвавшийся во время репетиции в Большом Московском цирке, был доставлен в Институт Склифосовского, где врачи не обнаружили серьёзных повреждений.

Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Как стало известно, во время выполнения трюка артист неудачно приземлился с высоты около шести метров, ударившись головой о манеж. Инцидент произошёл в присутствии других участников шоу. Бригада скорой помощи прибыла оперативно, и после обследования в противошоковой палате мужчина был оставлен под медицинским наблюдением.

Ранее директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный заявил, что акробат из Эфиопии получил травмы на репетиции из-за ошибки коллеги-пассировщика.