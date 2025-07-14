Депздрав: у сорвавшегося в цирке гимнаста из Эфиопии нет тяжелых травм

Как стало известно, во время выполнения трюка артист неудачно приземлился с высоты около шести метров, ударившись головой о манеж. Инцидент произошёл в присутствии других участников шоу. Бригада скорой помощи прибыла оперативно, и после обследования в противошоковой палате мужчина был оставлен под медицинским наблюдением.