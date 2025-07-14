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Друг Дроздова назвал враньем новости про операцию телеведущего

Он заверил, что с ученым все в порядке, серьезных проблем со здоровьем нет.

Источник: Комсомольская правда

Близкий друг Николая Дроздова рассказал о состоянии телеведущего после новостей о его госпитализации. Константин Мирошник настаивает, что эти сообщения — вранье, с Дроздовым все в порядке и врачебная помощь ему н потребовалась.

— Он легкий, веселый, бодренький, движение мысли быстрое, искрометное. Ни о какой операции речи нет, ничего экстренного, — сказал Мирошкин aif.ru про возможную операцию по замене суставов.

Но все-таки, телеведущий действительно обратился к врачу, но это плановая история — нужны уколы, чтобы «подлечить ногу».

— Все-таки ему уже 88 лет. А так все нормально, — рассказал друг телеведущего.

Тем временем, в СМИ сообщают, что у ведущего развился деформирующий гонартроз коленных суставов 3-й степени, пишет портал Страсти.

Проблемы со здоровьем у ученого стали поступать еще в 2023 году. Из-за болезни Николай Дроздов даже стал ниже на 10 сантиметров, пишет Lenta.ru.