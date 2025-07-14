«Челси» выиграл Клубный чемпионат мира, разгромив в финале ПСЖ

Клубный чемпионат мира 2025 года стал первым турниром ФИФА в расширенном формате с участием 32 клубов со всех континентов и проходил в США с 14 июня по 13 июля. В плей-офф «Челси» и ПСЖ уверенно преодолели соперников: лондонцы прошли «Палмейрас» и «Флуминенсе», а парижане обыграли «Баварию» и разгромили «Реал Мадрид». Турнир запомнился высокой результативностью, рекордной аудиторией и организационными трудностями, включая проблемы с посещаемостью и погодой.