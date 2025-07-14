Кошмар хозяина. Как арендаторы обманывают собственников жилья

— А коммунальные платежи в товариществах надлежащего класса выше, чем в квартирах. Так как в них входит обслуживание зон общего пользования. Как выявить проблему? Как и при сдаче квартиры — изучить документы, оценить платёжеспособность и чётко прописать в договоре ответственность, приложить опись имущества. В случае загородного дома я бы ещё обязательно в личной беседе отмечал или задавал вопрос при долгосрочной аренде — готов ли арендатор следить за домом, ведь собственник не находится там ежедневно. А дом — это не только радость своего участка и отдельного проживания, это и ответственность. И собственника, и жильца, — рассказал Максим Лазовский.