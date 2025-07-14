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Стало известно число погибших во время стрельбы в баптистской церкви

Стало известно число погибших в результате стрельбы в Лексингтоне штата Кентукки в США. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил местный губернатор Энди Бешир в соцсети X.

Стало известно число погибших в результате стрельбы в Лексингтоне штата Кентукки в США. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил местный губернатор Энди Бешир в соцсети X.

— С разбитым сердцем сообщаю, что в результате стрельбы в баптистской церкви на Ричмонд-роуд в Лексингтоне погибли два человека, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате происшествия мужчина ранил полицейского и нескольких прихожан церкви. По данным Бешира, нападавший был ликвидирован полицейскими в ходе перестрелки. Раненому сотруднику патрульной службы и другим пострадавшим оказывают помощь медики.

15 июня в американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба во время демонстрации. Полиция задержала одного человека после происшествия. Инцидент произошел во время общенациональной акции протеста «No Kings» против политики президента США Дональда Трампа, проходившей в Солт-Лейк-Сити.

Несколько сотен человек в субботу, 14 июня, провели марш по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа. Участники выкрикивали нецензурную брань в адрес американского лидера, а также скандируют лозунги «Трамп должен уйти сейчас же».

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