Стало известно число погибших во время стрельбы в баптистской церкви

Несколько сотен человек в субботу, 14 июня, провели марш по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа. Участники выкрикивали нецензурную брань в адрес американского лидера, а также скандируют лозунги «Трамп должен уйти сейчас же».