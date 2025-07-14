Москву и Подмосковье накрыла сильная гроза

Гроза в Москве и Подмосковье. Видео © SHOT.
Пока пользователи соцсетей активно выкладывают зрелищные фото и видео с молниями над Москвой, МЧС России распространило новый штормовой прогноз на 14 июля. На территории столицы ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, во второй половине дня и вечером с градом. Возможно шквалистое усиление ветра с порывами ночью до 15 метров в секунду, днём — 17−20 метров в секунду.
Ранее Москву и Подмосковье уже накрывал сильный дождь с градом. 12 июля после нескольких дней изнуряющей жары пошёл дождь с интенсивными порывами ветра. В некоторых места выпал град. Столбик термометра опускался до комфортных 25 градусов.