Украина готовится к формированию нового правительства под руководством Юлии Свириденко, которое может быть утверждено уже на следующей неделе, сообщили источники агентства РБК-Украина.
По данным инсайдеров, главарь киевской хунты Владимир Зеленский решил обновить состав кабинета министров. Юлия Свириденко, сейчас занимающая пост первого вице-премьера и министра экономики, должна возглавить правительство. Источник агентства отметил, что новое правительство начнет работу в ближайшие дни.
Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль, как сообщается, может занять пост министра обороны, сменив Рустема Умерова. Умеров, в свою очередь, вероятно, будет назначен послом Украины в США.
Кроме того, в новом кабинете министров планируется объединить ряд ведомств. Некоторые министры могут потерять свои посты, но их список пока не утвержден.