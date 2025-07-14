Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине готовятся к смене правительство: кто возглавит кабмин Незалежной

Зеленский хочет назначить премьер-министром Украины Юлию Свириденко.

Источник: Комсомольская правда

Украина готовится к формированию нового правительства под руководством Юлии Свириденко, которое может быть утверждено уже на следующей неделе, сообщили источники агентства РБК-Украина.

По данным инсайдеров, главарь киевской хунты Владимир Зеленский решил обновить состав кабинета министров. Юлия Свириденко, сейчас занимающая пост первого вице-премьера и министра экономики, должна возглавить правительство. Источник агентства отметил, что новое правительство начнет работу в ближайшие дни.

Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль, как сообщается, может занять пост министра обороны, сменив Рустема Умерова. Умеров, в свою очередь, вероятно, будет назначен послом Украины в США.

Кроме того, в новом кабинете министров планируется объединить ряд ведомств. Некоторые министры могут потерять свои посты, но их список пока не утвержден.