«Челси» во второй раз стал чемпионом мира, разгромив ПСЖ

«Челси» повторил успех 2021 года, когда в дополнительное время был побеждён «Палмейрас». Для ПСЖ этот финал стал дебютным в истории турнира. Российский вратарь Матвей Сафонов, перешедший в парижский клуб из «Краснодара», весь матч провёл в запасе.