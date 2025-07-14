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«Челси» во второй раз стал чемпионом мира, разгромив ПСЖ

Английский «Челси» одержал победу в финале клубного чемпионата мира, обыграв французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0.

Английский «Челси» одержал победу в финале клубного чемпионата мира, обыграв французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0. Матч состоялся в американском Ист-Ратерфорде и принёс лондонскому клубу второй титул чемпиона мира в истории.

Главными героями встречи стали Коул Палмер, оформивший дубль на 22-й и 30-й минутах, и Жоао Педро, увеличивший преимущество перед перерывом. ПСЖ остался в меньшинстве после удаления Жоау Невеша за грубую игру в конце матча.

«Челси» повторил успех 2021 года, когда в дополнительное время был побеждён «Палмейрас». Для ПСЖ этот финал стал дебютным в истории турнира. Российский вратарь Матвей Сафонов, перешедший в парижский клуб из «Краснодара», весь матч провёл в запасе.

Турнир 2025 года впервые прошёл в обновлённом формате с участием 32 команд на групповой стадии.

Ранее сообщалось, что российские звезды НХЛ разгромили сборную КХЛ в «Матче года».