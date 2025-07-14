Завещание: инструкция, как оформить завещание, что можно завещать

Завещание представляет собой документ, в котором лицо, владеющее имуществом (его называют завещателем или наследодателем), указывает, что будет с его собственностью после его ухода из жизни. Завещатель имеет право назначить наследниками тех, кого считает нужным, даже если у них нет оснований на наследство по закону. Если же завещание составлено не будет, имущество в равных долях в первую очередь получат родители, супруги и дети умершего. И важно понимать, что завещание начинает действовать только после смерти его составителя.