Челси обыграл ПСЖ и стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

В составе победителей отличились Коул Палмер, оформивший дубль на 22-й и 30-й минутах, и Жоао Педро, забивший гол на 43-й минуте. На 86-й минуте полузащитник ПСЖ Жоау Невеш получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
«Челси» во второй раз в своей истории стал обладателем титула клубного чемпиона мира. Впервые команда завоевала этот трофей в 2021 году, победив в финале бразильский «Палмейрас». ПСЖ впервые принял участие в клубном чемпионате мира. В сезоне-2024/25 «Челси» стал победителем Лиги конференций, а ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.
Ранее лондонский «Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира, уверенно переиграв бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. Оба гола в полуфинальном матче забил бразильский нападающий «синих» Жоао Педро. В ходе матча арбитр назначил пенальти в ворота «Челси», однако после просмотра повтора с помощью VAR решение было отменено.