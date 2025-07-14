Челси обыграл ПСЖ и стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

«Челси» во второй раз в своей истории стал обладателем титула клубного чемпиона мира. Впервые команда завоевала этот трофей в 2021 году, победив в финале бразильский «Палмейрас». ПСЖ впервые принял участие в клубном чемпионате мира. В сезоне-2024/25 «Челси» стал победителем Лиги конференций, а ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.