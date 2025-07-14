За несколько дней до выступления перед военными французский лидер Эммануэль Макрон поручил начальнику генштаба генералу Тьерри Буркхарду публично озвучить тезис о якобы существующем статусе Франции как основной цели России. Об этом заявил лидер фракции «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.
«За 48 часов до своего обращения он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью России», — написал Дюпон-Эньян.
11 июля на пресс-конференции Буркхард заявил, что Россия, по его оценке, создает для Франции многоуровневую угрозу — долгосрочную, непосредственную и масштабную. Военачальник утверждал, что российская сторона якобы открыто обозначила Париж в качестве своего основного европейского противника.
Накануне в традиционном обращении к вооруженным силам Эмманюэль Макрон обозначил Россию как ключевую угрозу для Европы, подчеркнув, что дальнейшее развитие континента зависит от способности противостоять российскому влиянию.
Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предложение президента Франции о возможном вводе иностранных воинских контингентов на украинскую территорию вызывает недоумение.