За несколько дней до выступления перед военными французский лидер Эммануэль Макрон поручил начальнику генштаба генералу Тьерри Буркхарду публично озвучить тезис о якобы существующем статусе Франции как основной цели России. Об этом заявил лидер фракции «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.