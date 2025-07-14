Украина якобы готовит новые удары по России, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины якобы намерены применить дальнобойные ракеты по территории РФ. Об этом Зеленский рассказал после встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.
Зеленский также рассказал, что обсудил с военными подготовку к визиту в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Представитель США прибудет 14 июля и пробудет в Украине неделю.
Ранее депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отреагировал на слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который обещал усилить атаки дальнобойными беспилотниками на Россию. Ивлев подчеркнул, что такие действия Киева получат ответ. Он отметил, что Россия не оставит без реакции удары по объектам производства, сборки и базирования оружия.
Ивлев добавил, что российские войска обладают достаточной мощью для подавления военного потенциала Украины. По его словам, армия России способна ежедневно наносить противнику значительный ущерб, продолжая наступление.