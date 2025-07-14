Зеленский анонсировал якобы подготовку к новым дальнобойным ударам по РФ

Ранее депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отреагировал на слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который обещал усилить атаки дальнобойными беспилотниками на Россию. Ивлев подчеркнул, что такие действия Киева получат ответ. Он отметил, что Россия не оставит без реакции удары по объектам производства, сборки и базирования оружия.