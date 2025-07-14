«Челси» обыграл «ПСЖ» и стал первым победителем обновленного клубного ЧМ

Для «Челси» этот успех стал кульминацией сезона, по итогам которого команда заняла четвёртое место в АПЛ, дошла до четвёртого раунда в Кубке Англии и Кубке лиги, а также выиграла Лигу конференций. «ПСЖ» к старту турнира подходил в статусе триумфатора всех соревнований на внутренней арене, а также впервые в истории клуба — победителя Лиги чемпионов.