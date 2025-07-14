«Челси» обыграл «ПСЖ» и стал первым победителем обновленного клубного ЧМ

Английский «Челси» уверенно обыграл французский «Пари Сен-Жермен» и стал первым обладателем титула в обновлённом формате клубного чемпионата мира по футболу, который впервые прошёл в США.
Финальный матч состоялся в Нью-Йорке и завершился победой лондонцев со счётом 3:0. Два мяча на счету Коула Палмера (22-я и 30-я минуты), ещё один гол забил Жуан Педро (43-я). Под конец встречи, на 84-й минуте, парижане остались вдесятером — с поля был удалён Жуан Невеш.
Для «Челси» этот успех стал кульминацией сезона, по итогам которого команда заняла четвёртое место в АПЛ, дошла до четвёртого раунда в Кубке Англии и Кубке лиги, а также выиграла Лигу конференций. «ПСЖ» к старту турнира подходил в статусе триумфатора всех соревнований на внутренней арене, а также впервые в истории клуба — победителя Лиги чемпионов.
Турнир, прошедший по новому формату с участием 32 команд, стал дебютным в таком виде и ознаменовался уверенной победой английской команды.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп посетил финал клубного чемпионата мира между французским «ПСЖ» и английским «Челси».