Писториус: ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus

По словам Писториуса, у ФРГ осталось всего шесть систем Patriot. Он также отметил, что в настоящее время Берлин работает над «планом закупок» страной военного оборудования. Речь идёт о приобретении танков, подлодок, беспилотных летательных аппаратов, а также истребителей.