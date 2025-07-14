Писториус: ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти страны не будут отправлять свои ракеты Taurus Киеву, несмотря на «последнюю просьбу» украинской стороны.
Комментарий прозвучал в интервью британскому изданию Financial Times.
«Писториус заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на запрос Киева», — говорится в публикации.
По словам Писториуса, у ФРГ осталось всего шесть систем Patriot. Он также отметил, что в настоящее время Берлин работает над «планом закупок» страной военного оборудования. Речь идёт о приобретении танков, подлодок, беспилотных летательных аппаратов, а также истребителей.
Писториус планирует встретиться с шефом Пентагона Питом Хегсетом в американской столице. Он рассказал, что в ходе встречи будет обсуждаться обеспечения безопасности ЕС американской стороной. Помимо этого, министры обсудят продажу Соединёнными Штатами ФРГ двух систем Patriot, предназначенных для Вооружённых сил Украины.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность поставок Taurus Украине.
Профессор, заслуженный юрист РФ Юрий Жданов заявил, что обещания немецкой стороны передать Украине 150 крылатых ракет Taurus могут оказаться невыполнимыми.