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На Украине предположили содержание заявления Трампа по России: что станет понятно после выступления главы США

Депутат Рады Дубинский прокомментировал анонсированное заявление Трампа по РФ.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, поделился своим мнением о предстоящем заявлении президента США Дональда Трампа, касающемся России. Свои мысли он привел в Telegram-канале.

Дубинский предположил, что анонсированное на 14 июля заявление Трампа покажет, превратится ли конфликт, связанный с именем экс-президента США Джо Байдена, в конфликт, поддерживаемый Трампом. По его мнению, этого не произойдет.

Сам Трамп ранее объявил о намерении сделать важное заявление по России. Он не уточнил, о чем пойдет речь, но отметил, что разочарован действиями Москвы. По его словам, ближайшие две недели станут ключевыми для понимания дальнейших событий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, сказал, что Россия внимательно следит за ситуацией и ждет разъяснений. Он подчеркнул, что Москва будет анализировать все детали предстоящего заявления американского лидера.

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