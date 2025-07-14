Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия отказалась поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на запрос Киева

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Financial Times, что власти ФРГ не планируют отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на «последнюю просьбу» Киева.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Financial Times, что власти ФРГ не планируют отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на «последнюю просьбу» Киева.

Писториус, обсуждая ситуацию с вооружением Германии, отметил, что у страны осталось «всего шесть систем Patriot». Он также сообщил о предстоящей встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где будет обсуждаться «дорожная карта» по обеспечению безопасности Европы Штатами и возможная продажа США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины.

Кроме того, министр добавил, что ФРГ разрабатывает «план закупок» военного оборудования до 2030-х годов, включающий покупку танков, подводных лодок, БПЛА и истребителей, говорится в сообщении.

Тем не менее, 11 июля генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по Украине в Министерстве обороны Германии сообщил, что ФРГ поставит первые дальнобойные системы вооружения на Украину уже в конце июля.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина купить зенитные ракетные комплексы Patriot у США для их дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным журналистов портала Axios, он уже уведомил об этом американского президента Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше