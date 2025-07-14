Германия отказалась поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на запрос Киева

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Financial Times, что власти ФРГ не планируют отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на «последнюю просьбу» Киева.
Писториус, обсуждая ситуацию с вооружением Германии, отметил, что у страны осталось «всего шесть систем Patriot». Он также сообщил о предстоящей встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где будет обсуждаться «дорожная карта» по обеспечению безопасности Европы Штатами и возможная продажа США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины.
Кроме того, министр добавил, что ФРГ разрабатывает «план закупок» военного оборудования до 2030-х годов, включающий покупку танков, подводных лодок, БПЛА и истребителей, говорится в сообщении.
Тем не менее, 11 июля генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по Украине в Министерстве обороны Германии сообщил, что ФРГ поставит первые дальнобойные системы вооружения на Украину уже в конце июля.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина купить зенитные ракетные комплексы Patriot у США для их дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным журналистов портала Axios, он уже уведомил об этом американского президента Дональда Трампа.