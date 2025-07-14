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Трамп обнял российского футболиста

Президент США Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Матвею Сафонову на церемонии награждения по итогам Клубного Чемпионата мира. Клуб «ПСЖ», в котором выступает Сафонов, занял второе место.

Трамп пожал руку российскому спортсмену.

Президент США Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Матвею Сафонову на церемонии награждения по итогам Клубного Чемпионата мира. Клуб «ПСЖ», в котором выступает Сафонов, занял второе место.

Президент надел медаль на шею Сафонова, крепко пожал руку голкиперу и похлопал его по плечу в знак уважения. Также Трамп сказал Сафонову несколько слов.

Футбольный клуб «Челси» выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финальном матче французский ПСЖ со счетом 3:0. Встреча прошла в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт ФИФА. Два мяча за английскую команду забил полузащитник Коул Палмер.

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