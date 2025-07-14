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Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование

СРЗП предложила дать ветеранам СВО право на бесплатное второе высшее образование.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается дать участникам СВО возможность получить бесплатно второе средне-специальное и высшее образование, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.

«Учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действия, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что инициатива подготовлена во исполнение поручений президента, представленных по итогам ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Лидер партии подчеркнул, что в настоящее время бесплатно получить можно лишь первое средне-специальное или высшее образование.

«Многие ветераны, которые возвращаются из зоны боевых действий, по состоянию здоровья не могут вернуться к своей прежней деятельности. Поэтому мы считаем правильным предоставить им возможность бесплатно получить другую профессию», — сказал политик.

Лидер партии отметил, что в случае принятия данного законопроекта участники СВО смогут поступать в колледжи или вузы на конкурсной основе, и это не потребует дополнительных затрат федерального бюджета.

«Ветераны смогут выбрать новую специальность, не беспокоясь о финансовой нагрузке. Этот шаг поможет героям СВО адаптироваться к гражданской жизни, а также и станет примером заботы государства о тех, кто отдал долг Родине», — сообщил Гусев РИА Новости.

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