Для мигрантов с заболеваниями закроют въезд в Россию

В России уже вступил в силу закон, который разрешает полиции принимать решения о выдворении трудовых мигрантов за нарушения законодательства РФ. Ранее соответствующие полномочия имели только суды. Кроме того, были введены штрафы за оказание незаконных услуг мигрантам из реестра контролируемых лиц: до пяти тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.