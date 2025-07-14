Для мигрантов с заболеваниями закроют въезд в Россию

Мигрантам понадобятся справки об анализах.
Трудовые мигранты, приезжающие в Россию, должны показывать справки об отсутствии заболеваний. С таким предложением выступили депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым.
«Трудовой мигрант при пересечении госграницы РФ должен предъявить медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита “В “и “С “. Также у мигрантов не должно быть заболеваний сифилисом и туберкулезом”, — передает РИА Новости со ссылкой на законопроект.
Уточняется, что трудовые мигранты обязаны будут иметь при себе результаты теста об отсутствии в организме наркотических, психотропных веществ, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня въезда в РФ. Эти меры снизят нагрузку на систему здравоохранения в России, отмечает издание.
В России уже вступил в силу закон, который разрешает полиции принимать решения о выдворении трудовых мигрантов за нарушения законодательства РФ. Ранее соответствующие полномочия имели только суды. Кроме того, были введены штрафы за оказание незаконных услуг мигрантам из реестра контролируемых лиц: до пяти тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.