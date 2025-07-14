В Пентагоне раскрыли причину приостановки поставок вооружений Киеву: виновата записка от Колби

Как сообщает издание, в начале июня Колби направил служебную записку, где детально описал, как выполнение украинских запросов на вооружение может дополнительно сократить стратегические запасы США. Хотя документ не содержал прямых рекомендаций, он повлиял на окончательное решение о временном ограничении поставок военной помощи Киеву.