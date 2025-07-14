Министр обороны США Пит Хегсет временно приостановил передачу отдельных видов вооружений Украине после анализа служебной записки. Документ представил его же заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, в начале июня Колби направил служебную записку, где детально описал, как выполнение украинских запросов на вооружение может дополнительно сократить стратегические запасы США. Хотя документ не содержал прямых рекомендаций, он повлиял на окончательное решение о временном ограничении поставок военной помощи Киеву.
Газета пишет, что служебная записка Колби отражает стратегические приоритеты замминистра обороны, направленные на усиление американских позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В документе также содержится призыв минимизировать внешнеполитические обязательства за пределами Азии и сосредоточить ресурсы на сдерживании Китая.
Ранее Junge Welt писала, что приостановка американских поставок вооружения Украине практически представляет собой уступку российской стороне.