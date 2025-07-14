Германия отказала Зеленскому в его хотелках: Киев останется без долгожданного вооружения

Германия отказалась поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на запросы Киева, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с Financial Times. Также он пояснил, что у Германии осталось всего шесть систем Patriot, и страна не готова делиться своими запасами.