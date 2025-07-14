Германия отказала Зеленскому в его хотелках: Киев останется без долгожданного вооружения

Германия отказалась поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на запросы Киева, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с Financial Times. Также он пояснил, что у Германии осталось всего шесть систем Patriot, и страна не готова делиться своими запасами.
Писториус рассказал, что в ближайший понедельник встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. Главной темой переговоров станет создание плана по укреплению безопасности Европы с участием США. Также министры обсудят возможность продажи Германии двух систем Patriot, которые могут быть переданы Украине.
Министр подчеркнул, что Германия разрабатывает долгосрочный план закупок военной техники до 2030-х годов. В него войдут танки, подводные лодки, беспилотники и истребители.
Ранее экс-премьер России Сергей Степашин предостерег канцлера ФРГ Фридриха Мерца от поставок Taurus Украине. Он напомнил, что Россия знает местоположение заводов, производящих эти ракеты.